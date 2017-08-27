Селихов и Швец вызваны в сборную России по футболу вместо Лунева и Оздоева

ТАСС, 27 августа. Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов и полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец вызваны на сбор национальной команды по футболу. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Футболисты вызваны вместо вратаря санкт-петербургского "Зенита" Андрея Лунева и полузащитника казанского "Рубина" Магомеда Оздоева, у которых есть повреждения.

Ближайший сбор национальной команды пройдет с 28 августа по 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". Данная встреча станет первой для сборной России после выступления на Кубке конфедераций, который прошел в июне- июле в России. На домашнем турнире команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы.