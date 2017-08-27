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Конгресс AIBA рассмотрит вопрос о смене руководства организации 12 ноября в Дубае

Спорт
27 августа, 22:57 UTC+3 ТАСС

В воскресенье в Гамбурге, где в эти дни проходит чемпионат мира по боксу, состоялась встреча членов исполкома AIBA с представителями национальных федераций

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© Роман Кручинин/ИТАР-ТАСС

ТАСС, 27 августа. Конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) обсудит вопрос возможной отставки нынешнего руководства организации и президента Чинг-Куо Ву на заседании 12 ноября в Дубае. Об этом сообщается в пресс-релизе AIBA.

В конце июля 13 членов исполкома организации выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

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В воскресенье в Гамбурге, где в эти дни проходит чемпионат мира по боксу, состоялась встреча членов исполкома AIBA с представителями национальных федераций. Исполком отчитался о финансовом положении организации и существующих долгах. Отмечается, что "представители национальных федераций были очень удивлены этой информацией и глубоко обеспокоены будущим спорта, который они любят".

Кроме того, исполком потребовал получения финансовых отчетов AIBA за последние три года, которые были скрыты. Внеочередное заседание исполкома организации состоится 23 сентября также в Дубае, на нем будут обсуждены финансовые проблемы AIBA. "В течение 10 лет мы полностью поддерживали его [Чинг-Куо Ву], но теперь мы вынуждены изменить нашу позицию, потому что президент Ву забыл, что открытость является неотъемлемой частью этического поведения", - сказал вице-президент AIBA Франко Фалчинелли.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

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