Индонезийцы Ахмад и Натсир стали чемпионами мира по бадминтону в миксте

ТАСС, 27 августа. Индонезийцы Тонтови Ахмад и Лилияна Натсир стали чемпионами мира по бадминтону в миксте в заключительный день соревнований в Глазго.

В финале они победили китайский дуэт Чжэн Сывэй/Чэнь Цинчэнь со счетом 15:21, 21:16, 21:15.

В мужском одиночном разряде победил датчанин Виктор Аксельсен, одолевший в решающем поединке китайца Линь Даня - 22:20, 21:16. В женской одиночном разряде первенствовала японка Нозоми Окухара, которая обыграла индонезийку Сундху Пурсала - 21:19, 20:22, 22:20. В парной мужской категории первое место заняли китайцы Лю Чэнь и Чжан Нань, победившие индонезийский дуэт Мохаммад Ашан/Райан Сапутро - 21:10, 21:17. В парной женской категории победу одержали китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, переигравшие японский дуэт Юки Фукусима/Саяка Хирота - 21:18, 17:21, 21:15.

Российские бадминтонисты не сумели завоевать медалей на турнире. Чемпионат мира проходил с 21 по 27 августа.