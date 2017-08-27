Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Монако" без Мбаппе разгромил "Марсель" в матче чемпионата Франции

Спорт
27 августа, 23:58 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. "Монако" победил "Марсель" со счетом 6:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Голы забили Камил Глик (2-я минута), Радамель Фалькао (20, с пенальти; 34), Адама Дьякаби (45), Джибриль Сидибе (68) и Фабиньо (79, с пенальти). У "Марселя" отличился Реми Кабелла (75).

Фалькао забил седьмой мяч в четырех стартовых матчах чемпионата Франции и возглавляет список бомбардиров. Еще один нападающий "Монако" Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, но на поле не появился. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что ПСЖ арендует футболиста с правом выкупа за €180 млн, а в понедельник игрок пройдет медосмотр в парижском клубе.

"Монако" набрал 12 очков и идет на втором месте в чемпионате Франции. "Марсель" занимает шестую строчку (7).

В других матчах воскресенья "Генгам" победил "Страсбур" (2:0), "Анже" сыграл вничью с "Лиллем" (1:1).

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Ниццей", "Марсель" проведет домашний матч против "Ренна". Оба матча пройдут 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
3
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
4
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
5
Израиль может прекратить финансирование ООН из-за "предвзятого отношения"
6
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
7
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама