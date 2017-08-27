"Монако" без Мбаппе разгромил "Марсель" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 27 августа. "Монако" победил "Марсель" со счетом 6:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Голы забили Камил Глик (2-я минута), Радамель Фалькао (20, с пенальти; 34), Адама Дьякаби (45), Джибриль Сидибе (68) и Фабиньо (79, с пенальти). У "Марселя" отличился Реми Кабелла (75).

Фалькао забил седьмой мяч в четырех стартовых матчах чемпионата Франции и возглавляет список бомбардиров. Еще один нападающий "Монако" Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, но на поле не появился. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что ПСЖ арендует футболиста с правом выкупа за €180 млн, а в понедельник игрок пройдет медосмотр в парижском клубе.

"Монако" набрал 12 очков и идет на втором месте в чемпионате Франции. "Марсель" занимает шестую строчку (7).

В других матчах воскресенья "Генгам" победил "Страсбур" (2:0), "Анже" сыграл вничью с "Лиллем" (1:1).

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Ниццей", "Марсель" проведет домашний матч против "Ренна". Оба матча пройдут 9 сентября.