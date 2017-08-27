"Монако" без Мбаппе разгромил "Марсель" в матче чемпионата Франции

Конгресс AIBA рассмотрит вопрос о смене руководства организации 12 ноября в ДубаеСпорт 27 августа, 22:57
СМИ: ПСЖ арендует футболиста "Монако" Мбаппе с правом выкупа за €180 млнСпорт 27 августа, 22:38
Селихов и Швец вызваны в сборную России по футболу вместо Лунева и ОздоеваСпорт 27 августа, 22:30
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и СШАМеждународная панорама 27 августа, 22:20
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продажОбщество 27 августа, 22:00
"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчейСпорт 27 августа, 21:57
Два мяча Смолова принесли победу "Краснодару" над "Динамо" в матче РФПЛСпорт 27 августа, 21:54
Женская сборная России завоевала серебро в командном турнире ЧМ по современному пятиборьюСпорт 27 августа, 21:50
Хоккеист Кашпар ожидает от "Динамо" погашения задолженности по зарплате за два месяцаСпорт 27 августа, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 августа. "Монако" победил "Марсель" со счетом 6:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
Голы забили Камил Глик (2-я минута), Радамель Фалькао (20, с пенальти; 34), Адама Дьякаби (45), Джибриль Сидибе (68) и Фабиньо (79, с пенальти). У "Марселя" отличился Реми Кабелла (75).
Фалькао забил седьмой мяч в четырех стартовых матчах чемпионата Франции и возглавляет список бомбардиров. Еще один нападающий "Монако" Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, но на поле не появился. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что ПСЖ арендует футболиста с правом выкупа за €180 млн, а в понедельник игрок пройдет медосмотр в парижском клубе.
"Монако" набрал 12 очков и идет на втором месте в чемпионате Франции. "Марсель" занимает шестую строчку (7).
В других матчах воскресенья "Генгам" победил "Страсбур" (2:0), "Анже" сыграл вничью с "Лиллем" (1:1).
В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Ниццей", "Марсель" проведет домашний матч против "Ренна". Оба матча пройдут 9 сентября.