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Российские волейболистки завоевали бронзу ЧМ среди девушек до 18 лет

Спорт
28 августа, 1:24 UTC+3 ТАСС

В матче за третье место россиянки обыграла сборную Турции со счетом 3-1

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ТАСС, 28 августа. Сборная России победила команду Турции в матче за третье место на чемпионате мира по волейболу среди девушек не старше 18 лет, который проходит в Аргентине.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу россиянок.

В финальном матче встретятся сборные Доминиканской Республики и Италии.

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