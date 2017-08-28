Российские волейболистки завоевали бронзу ЧМ среди девушек до 18 лет

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ТАСС, 28 августа. Сборная России победила команду Турции в матче за третье место на чемпионате мира по волейболу среди девушек не старше 18 лет, который проходит в Аргентине.
Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу россиянок.
В финальном матче встретятся сборные Доминиканской Республики и Италии.