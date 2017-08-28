Лучший хоккеист студенческого чемпионата США Бутчер стал игроком "Нью-Джерси"

ТАСС, 28 августа. Лучший хоккеист студенческого чемпионата США сезона-2016/17 Уилл Бутчер подписал контракт новичка с "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Средняя годовая зарплата 22-летнего защитника составит $925 тыс. Соглашение рассчитано на два года.

Бутчер был задрафтован "Колорадо" в пятом раунде драфта НХЛ в 2013 году под 123-м номером. Последние четыре сезона провел в команде университета Денвера, 16 августа стал неограниченно свободным агентом.

Защитник набрал 37 (7 шайб + 30 передач) очков в 43 играх студенческого чемпионата и стал вместе со своей командой победителем первенства.