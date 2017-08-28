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Лучший хоккеист студенческого чемпионата США Бутчер стал игроком "Нью-Джерси"

Спорт
28 августа, 2:41 UTC+3 ТАСС

Контракт с 22-летним защитником рассчитан на два года

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Уилл Бутчер

Уилл Бутчер

© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 28 августа. Лучший хоккеист студенческого чемпионата США сезона-2016/17 Уилл Бутчер подписал контракт новичка с "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Средняя годовая зарплата 22-летнего защитника составит $925 тыс. Соглашение рассчитано на два года.

Бутчер был задрафтован "Колорадо" в пятом раунде драфта НХЛ в 2013 году под 123-м номером. Последние четыре сезона провел в команде университета Денвера, 16 августа стал неограниченно свободным агентом.

Защитник набрал 37 (7 шайб + 30 передач) очков в 43 играх студенческого чемпионата и стал вместе со своей командой победителем первенства.

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