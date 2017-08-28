Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Победа российских пилотов программы SMP Racing Егора Оруджева и Матевоса Исаакяна на этапе Европейской серии Ле-Ман является уверенным шагом на пути к созданию прототипа LMP1 для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году. Об этом заявил в воскресенье ТАСС основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

Оруджев и Исаакян выиграли в воскресенье в абсолюте на этапе Европейской серии Ле-Ман (ELMS) во Франции за рулем прототипа Dallara класса LMP2. Дебютная победа российских гонщиков стала первым подиумом для нового прототипа Dallara P217.

"Ребята провели отличную гонку и завоевали заслуженную победу, - отметил Ротенберг. - В свой дебютный сезон в этой серии, и буквально во второй гонке, они продемонстрировали мастерство - отлично сработали и завоевали победу в борьбе с очень опытными соперниками".

По его словам, победа одержана благодаря слаженной работе команды, совместным усилиям пилотов, инженеров Dallara и BR Engineering в настройке прототипа. "Это еще один шаг в рамках ключевого для нас проекта - создание прототипа LMP1 для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году", - подчеркнул руководитель программы SMP Racing.

"Приятно видеть российский флаг и слышать российский гимн над европейскими трассами", - добавил он.

Создание первого российского спортпрототипа BR1 для участия в категории LMP1 чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) подходит к завершению, начало тестов запланировано на ноябрь. Российский спортпрототип BR1 создается компанией BR Engineering совместно с крупнейшим конструктором и производителем гоночных шасси - итальянской компанией Dallara, при участии пилотов программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Умение работать слаженно привело к победе

"Я начинал гонку с четвертой позиции, и стартовал не очень успешно, - рассказал после гонки пилот программы SMP Racing Исаакян. - Потерял одну позицию на первом круге, но достаточно быстро смог вернуть ее и потом принял решение беречь резину, но при этом поддерживать достаточный темп. К моменту передачи машины Егору мне удалось создать отрыв около 30 секунд".

В свою очередь Оруджев признался, что "задачей было поддерживать темп, заданный Матевосом и удерживать тот отрыв, который был". "Кроме того, мы приняли решение немного изменить тактику, увеличив мой отрезок нахождения за рулем, чтобы Матевос смог без остановок доехать до финиша, - поделился он. - В итоге у нас получилось сделать на один пит-стоп меньше чем все, что помогло добиться хорошего результата и победы".

Россиянам противостояли сильнейшие пилоты гонок на выносливость, в том числе Лео Руссель и многократный победитель суточных марафонов в Дайтоне Мемо Рохас (G-Drive Racing), пилот DTM Фелипе Альбукерк из команды Ultimate, неоднократный призер серии Николя Минасян и другие.

На счету молодых россиян подиумы и победы этого сезона в формульных гонках чемпионата Formula V8 3.5 в Великобритании, Бельгии и Испании.