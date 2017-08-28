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Шарапова поднялась на 146-е место в рейтинге WTA

Спорт
28 августа, 4:43 UTC+3 ТАСС

Светлана Кузнецова сохранила восьмое место

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Россиянка Мария Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 147-й на 146-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. В первой десятке произошло одно изменение - Доминика Цибулкова из Словакии переместилась с 11-го на десятое место, обойдя польку Агнешку Радваньскую.

Рейтинг WTA от 28 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6390 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6385

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5860

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5530

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) - 5350

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 5146

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4750

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4216

10 (11). Доминика Цибулкова (Польша) - 3830...

18 (18). Елена Веснина (Россия) - 2140

21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2065...

38 (39). Дарья Касаткина (Россия) - 1395...

40 (38). Екатерина Макарова (Россия) - 1355...

58 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) - 1012...

79 (78). Екатерина Александрова (Россия) - 763...

89 (83). Евгения Родина (Россия) - 677...

146 (147). Мария Шарапова (Россия) - 365.

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Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Страны
Россия
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