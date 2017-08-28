Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

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ТАСС, 28 августа. Россиянин Михаил Южный переместился с 98-й на 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Лучший из россиян Карен Хачанов остался на 29-м месте. Андрей Рублев поднялся с 54-й на 53-ю строчку. Он обогнал соотечественника Даниила Медведева, поменявшись с ним местами. Андрей Кузнецов опустился на пять позиций и занимает 75-е место. Евгений Донской поднялся на 99-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7150
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690
5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030
9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3710
10 (10). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1390...
53 (54). Андрей Рублев (Россия) - 890...
54 (53). Даниил Медведев (Россия) - 889...
75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 686...
99 (100). Евгений Донской (Россия) - 549.