Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

ТАСС, 28 августа. Россиянин Михаил Южный переместился с 98-й на 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Лучший из россиян Карен Хачанов остался на 29-м месте. Андрей Рублев поднялся с 54-й на 53-ю строчку. Он обогнал соотечественника Даниила Медведева, поменявшись с ним местами. Андрей Кузнецов опустился на пять позиций и занимает 75-е место. Евгений Донской поднялся на 99-ю строчку.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 28 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3710

10 (10). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1390...

53 (54). Андрей Рублев (Россия) - 890...

54 (53). Даниил Медведев (Россия) - 889...

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 686...

99 (100). Евгений Донской (Россия) - 549.