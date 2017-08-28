Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

Спорт
28 августа, 5:12 UTC+3 ТАСС

Лучший из россиян Карен Хачанов сохранил 29-ю строчку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Южный

Михаил Южный

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 28 августа. Россиянин Михаил Южный переместился с 98-й на 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Лучший из россиян Карен Хачанов остался на 29-м месте. Андрей Рублев поднялся с 54-й на 53-ю строчку. Он обогнал соотечественника Даниила Медведева, поменявшись с ним местами. Андрей Кузнецов опустился на пять позиций и занимает 75-е место. Евгений Донской поднялся на 99-ю строчку.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 28 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3710

10 (10). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1390...

53 (54). Андрей Рублев (Россия) - 890...

54 (53). Даниил Медведев (Россия) - 889...

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 686...

99 (100). Евгений Донской (Россия) - 549.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
2
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
3
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике
6
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
7
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама