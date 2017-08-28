Российский теннисист Сафиуллин стал бронзовым призером Универсиады

ТАСС, 28 августа. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал обладателем бронзовой медали на Универсиаде в Тайбэе. В полуфинале соревнований он уступил Хон Сон Чхану из Южной Кореи со счетом 3:6, 4:6.

В финале южнокореец сыграет с победителем матча между представителем Тайваня Джейсоном Джангом и португальцем Нуно Боржесом.

Всего в активе сборной России 72 медали - 16 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко