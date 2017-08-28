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Российский теннисист Сафиуллин стал бронзовым призером Универсиады

Спорт
28 августа, 7:03 UTC+3 ТАСС

В полуфинале Сафиуллин в двух сетах проиграл южнокорейцу Хону Сон Чхану

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ТАСС, 28 августа. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал обладателем бронзовой медали на Универсиаде в Тайбэе. В полуфинале соревнований он уступил Хон Сон Чхану из Южной Кореи со счетом 3:6, 4:6.

В финале южнокореец сыграет с победителем матча между представителем Тайваня Джейсоном Джангом и португальцем Нуно Боржесом.

Всего в активе сборной России 72 медали - 16 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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