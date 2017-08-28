Российский теннисист Сафиуллин стал бронзовым призером Универсиады

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ТАСС, 28 августа. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал обладателем бронзовой медали на Универсиаде в Тайбэе. В полуфинале соревнований он уступил Хон Сон Чхану из Южной Кореи со счетом 3:6, 4:6.
В финале южнокореец сыграет с победителем матча между представителем Тайваня Джейсоном Джангом и португальцем Нуно Боржесом.
Всего в активе сборной России 72 медали - 16 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых.
Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко