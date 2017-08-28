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Всемирный боксерский совет продолжает рассмотрение дела Поветкина

Спорт
28 августа, 8:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как отметил глава WBC Маурисио Сулейман, в связи с этим российский боксер не может быть восстановлен в рейтинге организации

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции российского боксера Александра Поветкина. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Поветкин пока не может быть возвращен в рейтинги, - сказал Сулейман. - Мы продолжаем рассмотрение его апелляции, находимся на связи с его адвокатом. Соответственно, отстранение пока сохраняется".

Поветкин в апреле оспорил отстранение и штраф WBC, который был наложен в связи с повторным допинговым нарушением. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря прошлого года перед боем за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.

До этого Поветкин должен был провести поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но бой был отменен после обнаружение в пробе российского боксера мельдония.

Российский боксер в настоящее время возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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