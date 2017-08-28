Всемирный боксерский совет продолжает рассмотрение дела Поветкина

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции российского боксера Александра Поветкина. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
"Поветкин пока не может быть возвращен в рейтинги, - сказал Сулейман. - Мы продолжаем рассмотрение его апелляции, находимся на связи с его адвокатом. Соответственно, отстранение пока сохраняется".
Поветкин в апреле оспорил отстранение и штраф WBC, который был наложен в связи с повторным допинговым нарушением. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря прошлого года перед боем за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.
До этого Поветкин должен был провести поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но бой был отменен после обнаружение в пробе российского боксера мельдония.
Российский боксер в настоящее время возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).