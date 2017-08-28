Федерация бокса России требует отстранить судей, обслуживавших поединок Хамукова на ЧМ

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подала протест на результат боя Петра Хомукова против колумбийца Хорхе Виваса Паласиоса на чемпионате мира и требует отстранить судей, обслуживавших поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
В воскресенье Хамуков проиграл Паласиосу в 1/8 финала турнира.
"Мы подали протест и требуем отстранить судей, - сказал Кремлев. - Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана".
Чемпионат мира по боксу проходит в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.