Федерация бокса России требует отстранить судей, обслуживавших поединок Хамукова на ЧМ

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подала протест на результат боя Петра Хомукова против колумбийца Хорхе Виваса Паласиоса на чемпионате мира и требует отстранить судей, обслуживавших поединок. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В воскресенье Хамуков проиграл Паласиосу в 1/8 финала турнира.

"Мы подали протест и требуем отстранить судей, - сказал Кремлев. - Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана".

Чемпионат мира по боксу проходит в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.