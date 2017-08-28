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Синхронистка Тиманина выиграла второй этап чемпионата России по серфингу

Спорт
28 августа, 9:33 UTC+3 ТАСС

Ранее она стала победителем первого этапа

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ТАСС, 28 августа. Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию в группе Анжелика Тиманина победила на втором этапе чемпионата России по серфингу в категории "шорт" (короткая доска), который прошел в Санкт-Петербурге.

Второе место заняла Ольга Ким, третье - Дина Мысовская. В мужских соревнованиях победителем стал Евгений Исаков, вторым стал Сергей Мысовский, третьим - Сергей Расширяев.

Тиманина выиграла первый этап, который проходил в Калининграде. Заключительный этап чемпионата России пройдет в Сочи с 15 сентября по 1 октября.

Тиманина является олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и Универсиады в синхронном плавании.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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