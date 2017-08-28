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Ржига: возвращение в ХК "Спартак" своих воспитанников является хорошим и успешным шагом

Спорт
28 августа, 10:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Перед нынешним сезоном в "Спартак" пришли Вадим Епанчинцев, ставший главным тренером команды, и Андрей Потайчук, вошедший в тренерский штаб красно-белых

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Главный тренер ХК "Спартак" Милош Ржига и Андрей Потайчук (справа налево) во время матча чемпионата КХЛ сезона-2010/11

Главный тренер ХК "Спартак" Милош Ржига и Андрей Потайчук (справа налево) во время матча чемпионата КХЛ сезона-2010/11

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба "Слован" Милош Ржига считает, что возвращение в ХК "Спартак" Вадима Епанчинцева и Андрея Потайчука, которые работали с чешским специалистом в московском клубе, является хорошим шагом, который может принести успех клубу. Об этом Ржига, работавший в "Спартаке" в период с 2007 по 2010 год, рассказал ТАСС.

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Перед нынешним сезоном в "Спартак" пришли Епанчинцев, ставший главным тренером команды, и Потайчук, вошедший в тренерский штаб красно-белых. Потайчук работал ассистентом Ржиги в "Спартаке" и "Атланте", Епанчинцев выступал в командах, которые тренировал Ржига. Кроме того, в середине августа в "Спартак" вернулся Александр Хохлачев, являющийся воспитанником красно-белых. 23-летний нападающий был обменян из санкт-петербургского СКА.

"Мы ["Слован"] играли со "Спартаком" в межсезонье, у них молодая команда и молодой тренерский штаб. Хорошо, что "Спартак" вернулся за помощью к своим воспитанникам, это хороший и успешный шаг. Я им желаю успеха, чтобы они продолжали свою тренерскую карьеру", - отметил Ржига.

Также чешский специалист, контракт которого с клубом из Братиславы истекает по окончании сезона, поделился мнением, что хочет продолжить работу в "Словане", но готов рассмотреть предложения из других клубов.

"Сезон только начался, и о дальнейшей своей судьбе пока предпочитаю не думать, тем более у нас сейчас каждый день за две недели, - сказал Ржига. - Мы каждый день в "Словане" должны работать так, чтобы все было нормально. Желание продолжать работу здесь есть, если будут предложения из других клубов, то буду думать".

Ржига возглавил братиславский клуб в 2015 году. До этого специалист в России работал главным тренером подмосковного "Химика" (2005-2006), "Спартака" (2007-2010), мытищинского "Атланта" (2010-2011), СКА (2011-2012), омского "Авангарде" (2013-2014). Наивысшим достижением Ржиги в Континентальной хоккейной лиге стал выход "Атланта" в финал Кубка Гагарина в 2011 году, в котором подмосковный клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии.

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