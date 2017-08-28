Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018

Спорт
28 августа, 10:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, августа. /ТАСС

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Строительство стадиона "Калининград"

Строительство стадиона "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Футбольный матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил министр по туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

"Болельщики смогут посмотреть жеребьевку на большом экране стадиона "Балтика", а параллельно на поле будет проходить 24-часовой матч по стандартным правилам - 11 на 11. Одна команда будет называться "Балтика", другая - "Калининград-2018", уже зарегистрировалось по 300 человек в каждой команде. Например, команда ФСБ будет играть с командой таможни, команда борцов будет играть с командой ММА. Команды постоянно будут меняться, счет суммироваться, мой прогноз - 180:160", - рассказал Ермак, добавив, что на мероприятие будут приглашены известные комментаторы.

"Первый круг первенства Футбольной национальной лиги, где играет "Балтика", уже закончится, и нам разрешили делать с полем все, что угодно. Понятно, что за сутки мы "убьем" газон, его все равно потом будут менять", - добавил он.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Смотрите также

Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской области

Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФА

Мутко: программа подготовки Калининграда к ЧМ-2018 выполняется с большим прогрессом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама