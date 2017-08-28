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Киевское "Динамо" накажут техническим поражением за неявку на матч в Мариуполе

Спорт
28 августа, 11:15 UTC+3 ТАСС

25 августа "Динамо" сделало заявление о невозможности приезда на матч в Мариуполь, "опираясь на требования закона и регламента безопасности Международной федерации футбола

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ТАСС, 28 августа. Киевскому "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на матч в Мариуполе. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол 1", которого цитирует Tribuna.com.

25 августа "Динамо" сделало заявление о невозможности приезда на матч в Мариуполь, "опираясь на требования закона и регламента безопасности Международной федерации футбола, а также на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов". 27 августа матч седьмого тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Динамо" не состоялся из-за неявки киевского клуба.

"Все должно быть по закону, он един для всех, - сказал Павелко. - Не хотелось, чтобы эти решения были техническими, все должно решаться на поле. Но закон есть закон, перед ним все равны: каст избранных у нас не будет, КДК примет решение, по всем канонам - это техническое поражение".

"Мы видим, что автобус "Динамо" даже не выехал с базы - наверное, этого не было в планах, - добавил президент Федерации. - Вся история высосана из пальца, она не красит украинский футбол. Надо выяснять сильнейшего на поле, а не переводить все в ультиматумы. Не должно быть элитных клубов, для которых делаются исключения, у нас все команды в чемпионате равны".

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