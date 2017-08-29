Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футбол

Несколько лет назад школьник Егор Супрун написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать в его родном поселке Редкино (Тверская область) футбольное поле. Пожелание было услышано: в 2015 году в Редкине построили стадион "Победа". О том, как живут редкинские футболисты два года спустя и продолжают заниматься любимым видом спорта вопреки всем трудностям, читайте в материале ТАСС.

У редкинского футбола славные традиции. Еще в советские годы местный клуб практически постоянно числился в призерах областного первенства, а в 1969 году поселковая команда "Химик" стала чемпионом Тверской области. К началу 2000-х годов финансирование прекратилось, тренерский штаб распустили, а команды всех возрастов расформировали.

В 2008 году футбольный клуб "Редкино" был возрожден и с тех пор участвует в чемпионате Тверской области. Вот только до недавних пор настоящего футбольного поля у команды не было. Тренировки проходили на небольших искусственных площадках рядом с местными школами, где зимой приходилось самостоятельно убирать снег лопатами. А на домашние игры футболисты "Редкина" выезжали за 50 с лишним километров в соседний город Конаково.

После письма Егора Супруна по личному распоряжению президента РФ Редкину была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".

Всего в период действия подпрограммы при поддержке федерального бюджета в России было построено 322 футбольных поля с искусственным покрытием — все они созданы на базе детско-юношеских спортивных школ. Теперь работа по строительству футбольных полей с искусственной травой в регионах страны продолжается в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы".

"С футболом прощаться не собираюсь"

Строительство футбольного стадиона началось в Редкине в 2015 году, и в октябре того же года объект открылся. В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стадион получил название "Победа". На территории площадью около полутора гектаров расположилось футбольное поле с покрытием, официально сертифицированное Российским футбольным союзом, а также трибуна на 300 зрительских мест и электронное табло.

Изменилась жизнь и у Егора Супруна. В этом году он закончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело". При этом футбол, которым занимается с 10 лет, Супрун не бросит — хочет продолжать выступать за молодежную команду "Редкино".

"С футболом прощаться не собираюсь, пока пять лет буду учиться в университете и жить в Редкине, буду играть, — рассказывает он. — Учебу можно будет совмещать с тренировками. А в таможню хочу пойти работать, чтобы границы России были под контролем и люди не перевозили ничего незаконного, те же наркотики. Я считаю себя патриотом своей страны".

По словам Егора, возможно, нового футбольного поля не было бы, если бы не его бывший тренер. "На самом деле идея написать письмо президенту пришла в голову не мне одному, меня поддерживал мой тренер Анатолий Иванович Киселев, — рассказывает Супрун. — Он нас раньше тренировал, свои личные деньги тратил, чтобы купить нам футбольную форму, зимние куртки. Сейчас он тут не работает, потому что зарплата была очень маленькая. У Анатолия Ивановича есть своя футбольная формула, которая помогает побеждать, он хочет ее реализовать и ездил в Москву разговаривать с футбольными академиями, но результата это не принесло. Вы напишите про него".

На вопрос, нравится ли ему новый стадион, Супрун отвечает сдержанно. "Построить объект — построили, да только сделано еще не все, — говорит Егор. — Вокруг футбольного поля нужно сделать легкоатлетические дорожки и спортивную площадку, но до сих пор их нет. В плохое время года вокруг поля все развозит, сплошная грязь, пройти невозможно".

Супрун уже писал письмо областным властям с просьбой довести строительство стадиона "Победа" до логического конца, но ответа не получил. "После благоустройства стадиона тут как минимум появилась бы секция легкой атлетики, а ее очень не хватает поселку, — отмечает Егор. — Молодежи в Редкине много, а возможностей для досуга мало. Если бы "Победу" доделали, сюда бы многие приходили позаниматься спортом".

Как сообщил ТАСС глава Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов, в скором времени причины недовольства редкинских футболистов будут устранены — вторая очередь строительства стадиона запланирована на следующий год. "В 2018 году на стадионе "Победа" планируется построить раздевалки и беговые дорожки", — отметил он.

"Футбол остался любимым делом"

Совсем недавно за "Редкино" стал играть настоящий профессионал — футболист Сергей Коровушкин. 38-летний капитан тверской "Волги" в этом году завершил профессиональную карьеру и вернулся жить в родной поселок. За спортивную карьеру Коровушкин провел 578 матчей на профессиональном уровне, играл за московский ЦСКА, тульский арсенал, курский "Авангард" и многие другие клубы. Сейчас футболист на общественных началах занимается с игроками "Редкина" и тренирует молодежный состав команды.

"Нет, играющим тренером меня нельзя назвать, — говорит сам футболист. — Просто играю в любительский футбол, занимаюсь любимым делом. Я в футболе с 7 лет, а сейчас у меня это как хобби. Передаю опыт молодым ребятам, чтобы они занимались спортом".

Текущая ситуация со стадионом "Победа" Коровушкина тоже не радует. "Хорошо, что футбольное поле в поселке все же появилось, но недочетов много, — отмечает он. — Когда дожди, тут не пройти, вода стоит — надо резиновые сапоги надевать. Объект не доведен до ума. Тут нужно сделать беговые дорожки, турники, чтобы дети шли заниматься спортом, а не ходили по дворам с сигаретами и алкоголем".

Тем не менее наличие собственного стадиона, пусть и недоделанного, для большинства жителей Редкина — уже праздник. "Егор — большой молодец, спасибо ему, что проявил смелость и написал президенту, — сказал Коровушкин. — Теперь в Редкине есть поле, где можно профессионально заниматься футболом. Раньше мы ездили куда-то на нейтральные поля, чтобы домашний матч провести, а теперь играем дома. На наши игры приходят родственники, друзья, а у жителей поселка есть возможность прийти на игру с семьей и посмотреть футбол — это очень здорово".

Кстати, в домашнем матче 15-го тура чемпионата Тверской области с "Бумажником" (Кувшиново) (5:0), который прошел 19 августа, Коровушкин оформил первый хет-трик за "Редкино".

"Тут собрались энтузиасты"

Тренер ФК "Редкино" Андрей Мальков считает, что после появления стадиона "Победа" результаты у команды заметно улучшились. "Раньше мы тренировались на маленьком футбольном поле, а с появлением искусственного газона у народа стало больше интереса к футболу, — отмечает он. — Играть однозначно стало приятнее, да и результаты пошли вверх. Это большой прогресс после такого длительного отсутствия команды — 15 лет в Редкине футбола не было вообще".

При этом главного тренера у редкинской команды сейчас нет. "У нас был тренер, но потом ушел, — рассказывает Мальков. — Зарплата у него была 7 тыс. рублей, сейчас даже пенсионеры больше получают. Никто не хочет работать за копейки. Сергей Коровушкин закончил профессиональную карьеру и тренирует команду на общественных началах, но не будет же он работать за эти деньги — у него семья, дети. Равно как и я за свою работу ничего не получаю".

Важно понимать, что "Редкино" — любительский клуб, его игроки не получают зарплату. В команде собрались люди разных профессий, которых объединяет главное — любовь к футболу. "Наша городская администрация делает то, что обещает. Есть поддержка в плане инвентаря, команде оплачивают проезд до места проведения выездных матчей, с формой помогают. Это, конечно, важный момент. Проблемы есть, но народ все равно хочет играть. Теперь главное, чтобы нам доделали стадион, это бы очень помогло", — подчеркивает Мальков.

Еще одна проблема заключается в том, что новый футбольный стадион в Редкине находится на балансе районной детско-юношеской спортивной школы "Олимп", базирующейся в Конакове. "На чем здесь держится футбол? Тут собрались энтузиасты, которые любят свое дело, — отмечает специалист. — Глава поселка Сергей Орлов нас поддерживает, но поле принадлежит не Редкину, поэтому администрация поселка не может дать клубу ставку тренера, ведь у нас фактически нет своего объекта".

В Редкине, где проживает свыше 11 тыс. человек, нет и собственной детско-юношеской спортивной школы. "Конечно, спортшколы Редкину не хватает, но это сложный вопрос, тут надо все взвешивать и обсуждать, — считает Коровушкин. — Перспективы есть, главное — направлять молодежь в правильное русло. Раньше у нас проводился турнир "Золотая шайба", футбольные турниры между школами проводили, взрослые в волейбол играли, зимой многие в парке на лыжах катались. Раньше было больше спортивных мероприятий — теперь всего этого нет. Нужно возвращать все это, разговаривать с директорами школ".

Спортобъекты в Редкине С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Все эти объекты созданы при поддержке федерального бюджета, из которого выделялись субсидии для закупки искусственных футбольных покрытий. По состоянию на 2016 год на территории Тверской области находится 2024 плоскостных сооружений, в том числе 194 футбольных поля. В 2017 году в рамках областной программы развития физической культуры и спорта планируется установить 13 футбольных мини-полей с искусственной травой, в 2018 году — 10.

Екатерина Мухлынина