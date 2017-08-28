Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
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ТАСС, 28 августа. Мужская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-0.
В финале сборная России 29 августа встретится с командой Ирана, которая в другом полуфинале оказалась сильнее сборной Украины - 3-0.
Женская сборная России сыграет в финале против японок в понедельник.
Универсиада завершится 30 августа.