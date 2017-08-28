Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

Спорт
28 августа, 11:28 UTC+3 ТАСС

В финале сборная России 29 августа встретится с командой Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Мужская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-0.

В финале сборная России 29 августа встретится с командой Ирана, которая в другом полуфинале оказалась сильнее сборной Украины - 3-0.

Женская сборная России сыграет в финале против японок в понедельник.

Универсиада завершится 30 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама