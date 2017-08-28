Российский пятиборец Лесун может пропустить Кубок Кремля в Москве

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Лесун из-за проблем со здоровьем может пропустить Кубок Кремля по современному пятиборью, который пройдет в ближайшее воскресенье в Москве. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Лесун в финале личного турнира чемпионата мира, который завершится в понедельник, лидировал после первого вида - фехтования, однако затем был вынужден отказаться от продолжения борьбы за награды из-за непрекращающихся болей в спине. Следующим стартом для лидера сборной России должен стать Кубок Кремля, который пройдет в Москве 3 сентября.

"Тренеры и врачи национальной команды сейчас высоко оценивают шансы Александра выступить на Кубке Кремля, - заметил Аминов. - Но я хочу подстраховаться и собрать медицинский консилиум, который должен дать основательное заключение по Лесуну. Нам здоровье нашего спортсмена, а, тем более, олимпийского чемпиона, дороже, чем очередной выигранный Кубок Кремля. Нам важно, чтобы человек полностью восстановился после травмы".

"Говорить сейчас, что Лесун однозначно пропустит этот турнир, нельзя. Решение будет принято после того, как скажут свое слово врачи", - подытожил глава ФСПР.