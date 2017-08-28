Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский пятиборец Лесун может пропустить Кубок Кремля в Москве

Спорт
28 августа, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун из-за болей в спине снялся с чемпионата мира в Каире, хотя лидировал в личном зачете после стартового вида

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Лесун

Александр Лесун

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Лесун из-за проблем со здоровьем может пропустить Кубок Кремля по современному пятиборью, который пройдет в ближайшее воскресенье в Москве. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Смотрите также

Аминов: россиянин Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира

Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборью

Российские пятиборцы остались без медалей в личном первенстве на чемпионате мира в Каире

Лесун в финале личного турнира чемпионата мира, который завершится в понедельник, лидировал после первого вида - фехтования, однако затем был вынужден отказаться от продолжения борьбы за награды из-за непрекращающихся болей в спине. Следующим стартом для лидера сборной России должен стать Кубок Кремля, который пройдет в Москве 3 сентября.

"Тренеры и врачи национальной команды сейчас высоко оценивают шансы Александра выступить на Кубке Кремля, - заметил Аминов. - Но я хочу подстраховаться и собрать медицинский консилиум, который должен дать основательное заключение по Лесуну. Нам здоровье нашего спортсмена, а, тем более, олимпийского чемпиона, дороже, чем очередной выигранный Кубок Кремля. Нам важно, чтобы человек полностью восстановился после травмы".

"Говорить сейчас, что Лесун однозначно пропустит этот турнир, нельзя. Решение будет принято после того, как скажут свое слово врачи", - подытожил глава ФСПР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама