Футболист киевского "Динамо" Ярмоленко опроверг слухи о переходе в "Боруссию"

ТАСС, 28 августа. Нападающий киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Ярмоленко опроверг появившуюся в некоторых изданиях информацию о своем переходе в дортмундскую "Боруссию". Слова Ярмоленко приводит Tribuna.com.

Ранее в немецких изданиях появилась информация о трансфере 27-летнего Ярмоленко в "Боруссию". Отмечалось, что украинский нападающий рассматривается в качестве замены Усмана Дембеле, перешедшего в "Барселону" за €105 млн. По информации Kicker, "Боруссия" готова заплатить за Ярмоленко €25 млн.

"Не верьте", - ответил Ярмоленко на вопрос о переходе в немецкий клуб.

Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.