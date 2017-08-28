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Футболист киевского "Динамо" Ярмоленко опроверг слухи о переходе в "Боруссию"

Спорт
28 августа, 11:32 UTC+3 ТАСС

По информации Kicker, "Боруссия" готова заплатить за Ярмоленко €25 млн

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ТАСС, 28 августа. Нападающий киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Ярмоленко опроверг появившуюся в некоторых изданиях информацию о своем переходе в дортмундскую "Боруссию". Слова Ярмоленко приводит Tribuna.com.

Ранее в немецких изданиях появилась информация о трансфере 27-летнего Ярмоленко в "Боруссию". Отмечалось, что украинский нападающий рассматривается в качестве замены Усмана Дембеле, перешедшего в "Барселону" за €105 млн. По информации Kicker, "Боруссия" готова заплатить за Ярмоленко €25 млн.

"Не верьте", - ответил Ярмоленко на вопрос о переходе в немецкий клуб.

Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.

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