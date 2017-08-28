Власти планируют построить спортивный интернат на 300 детей в Краснодаре к 2020 году

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают в следующем году получить из госказны 0,5 млрд рублей на строительство спортивного интерната для 300 детей в региональном центре, еще 300 млн рублей планируется выделить из краевого бюджета. Для создания учреждения потребуется около двух лет, сообщила ТАСС министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

"После визита президента страны в Краснодар для проведения Госсовета [в июне 2017 года] было обсуждение с губернатором, правительство РФ поддержало строительство спортивного интерната, потому что из основных спорторазвивающих регионов в нашей стране только в Краснодарском крае нет интерната. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 500 млн рублей на следующий год", - сказала Чернова.

Проектно-сметная документация на спортинтернат уже прошла госэкспертизу, стоимость строительства оценивается приблизительно в 800 млн рублей, средства планируется привлечь не только из федерального, но и из краевого бюджета. Чернова выразила надежду, что работы начнутся в 2018 году, к 2020 году учреждение заработает.

В интернате смогут заниматься 300-350 детей. "Он будет построен на территории "Города спорта" - комплекса, где уже созданы "Баскет-холл", ледовый дворец, тренировочный комплекс "Чемпион" с залами для девяти видов спорта, достраивается центр водных видов спорта с четырьмя бассейнами.

Полагаю, будем делать ставку на виды спорта, которые представлены там", - сказала Чернова.

По данным краевого Министерства физической культуры и спорта, проект создания спортивного интерната изначально был включен в концепцию "Город Спорта", однако до настоящего момента не удавалось найти финансирование для реализации данного проекта.

В Краснодарском крае сейчас работают 285 спортивных школ и центров олимпийской подготовки, где занимаются более 211 тыс. человек.