Хоккеист "Динамо" Бицадзе из-за травмы выбыл из строя до конца сентября

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Михаил Бицадзе из-за травмы не сыграет до конца сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

17-летний форвард дебютировал в КХЛ в матче со "Слованом" в воскресенье (4:2). Нападающий отыграл только первый период и не смог продолжить встречу из-за повреждения плеча.

"Бицадзе переведен в список травмированных до конца сентября", - сообщили в пресс-службе.

У "Динамо" также в списке травмированных находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, нападающие Михаил Анисин, Михаил Варнаков, Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.