Женская сборная России по футболу завоевала бронзу Универсиады

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ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по футболу стала бронзовым призером летней Универсиады, которая проходит в Тайбэе.
Матч за третье место против команды Южной Африки завершился со счетом 5:0 в пользу россиянок. В составе сборной России отличились Екатерина Пантюхина (50-я, 65-я минуты), Наталья Машина (53), Марина Федорова (77) и Виктория Шкода (88). В финале женского футбольного турнира встретятся команды Японии и Бразилии.
Мужская сборная России закончила соревнования на стадии четвертьфинала, проиграв команде Уругвая со счетом 0:1.
На Универсиаде 2015 года женская сборная России по футболу заняла второе место.
Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко