Женская сборная России по футболу завоевала бронзу Универсиады

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по футболу стала бронзовым призером летней Универсиады, которая проходит в Тайбэе.

Матч за третье место против команды Южной Африки завершился со счетом 5:0 в пользу россиянок. В составе сборной России отличились Екатерина Пантюхина (50-я, 65-я минуты), Наталья Машина (53), Марина Федорова (77) и Виктория Шкода (88). В финале женского футбольного турнира встретятся команды Японии и Бразилии.

Мужская сборная России закончила соревнования на стадии четвертьфинала, проиграв команде Уругвая со счетом 0:1.

На Универсиаде 2015 года женская сборная России по футболу заняла второе место.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко