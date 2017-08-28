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Первый тестовый матч на стадионе "Калининград" пройдет в марте

Спорт
28 августа, 13:10 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, августа. /ТАСС

Срок окончания строительных работ - декабрь 2017 года

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Строительство стадиона "Калининград"

Строительство стадиона "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Первый тестовый матч на стадионе "Калининград", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, запланирован на март. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Калининградской области Александр Рольбинов.

Стадион "Калининград" строится на Октябрьском острове в центре города. Его вместимость составит 35 тыс. мест, срок окончания работ - декабрь 2017 года.

"Тестовый матч запланирован на март. Пока я не могу сказать, кто будет играть, мы сейчас как раз ведем работу и с РФС, и с министерством спорта. Хочется, чтобы это был праздник для поклонников футбола", - сказал Рольбинов.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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