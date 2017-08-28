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Газизов: вопрос об отставке главного тренера ФК "Уфа" Семака не поднимался

Спорт
28 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Уфа" набрал в последних четырех матчах чемпионата России два очка

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Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Семак

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Семак

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главному тренеру футбольного клуба "Уфа" Сергею Семаку не грозит отставка после серии неудачных матчей команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Уфа" набрал в последних четырех матчах чемпионата России два очка.

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"Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед. Проблем с Сергеем Богдановичем [Семаком] у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался", - сказал Газизов

В текущее трансферное окно состав "Уфы" пополнили 19-летний вратарь Алексей Чернов и 21-летний защитник Джемал Табидзе. Ранее СМИ сообщали, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении 27-летнего полузащитника уфимского клуба Дмитрия Стоцкого.

"До закрытия трансферного окна осталось чуть более трех дней. Могу сказать, что на 99 процентов трансферная кампания "Уфы" завершена. Слышал про интерес к Стоцкому, но официальных запросов по игроку не поступало", - добавил Газизов.

Семак работал ассистентом главного тренера "Зенита", после чего зимой возглавил "Уфу". По итогам чемпионата России - 2016/17 "Уфа" заняла седьмое место. После семи туров нынешнего сезона уфимский клуб находится на седьмом месте с 10 очками.

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