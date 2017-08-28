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Бывший футболист ЦСКА Тошич продолжит карьеру в "Партизане"

Спорт
28 августа, 13:24 UTC+3 ТАСС

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Сербский полузащитник Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА до конца сезона-2016/17, продолжит карьеру в "Партизане". Об этом игрок сообщил сербскому журналу "Спорт".

"Я договорился о возвращении в "Партизан". Мы договорились о сотрудничестве на три года", - сказал 30-летний Тошич.

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Футболист также выступал за сербские "Пролетер" (2004-06), "Банат" (2006-07), "Партизан" (2007-09), английский "Манчестер Юнайтед" (2009-10).

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