Футбольные фанаты могут провести международный боксерский турнир перед ЧМ-2018

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международный боксерский турнир среди футбольных фанатов может пройти перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил чемпион России по боксу и координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов.
"Мы хотим организовать мероприятие в формате "открытый ринг", чтобы все было по правилам, с судьями. Чтобы не было таких ситуаций и массовых драк, как в Марселе. Чтобы после турнира все по-дружески общались и не было никаких конфликтов", - сказал Носов.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.