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Футбольные фанаты могут провести международный боксерский турнир перед ЧМ-2018

Спорт
28 августа, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Чемпион России по боксу и координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов заявил, что мероприятие может пройти в формате "открытый ринг"

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Координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов

Координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международный боксерский турнир среди футбольных фанатов может пройти перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил чемпион России по боксу и координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов.

"Мы хотим организовать мероприятие в формате "открытый ринг", чтобы все было по правилам, с судьями. Чтобы не было таких ситуаций и массовых драк, как в Марселе. Чтобы после турнира все по-дружески общались и не было никаких конфликтов", - сказал Носов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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