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Боксер Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в Челябинской области

Спорт
28 августа, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Также спортсмен даст концерт в городе

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Рой Джонс-младший

Рой Джонс-младший

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в городе Коркино (Челябинская область) и даст концерт в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в городе Коркино 8 сентября и будет петь в Челябинске 9 сентября", - сказал Титов.

В челябинском дворце спорта "Трактор" 9 сентября пройдет боксерский турнир с участием российских боксеров Магомеда Курбанова, Михаила Алексеева, Гасана Гимбатова и других.

Рой Джонс-младший в 2015 году получил паспорт гражданина РФ. В настоящий момент боксер продолжает спортивную карьеру.

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