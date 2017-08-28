Боксер Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в Челябинской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в городе Коркино (Челябинская область) и даст концерт в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Рой Джонс-младший проведет открытую тренировку в городе Коркино 8 сентября и будет петь в Челябинске 9 сентября", - сказал Титов.

В челябинском дворце спорта "Трактор" 9 сентября пройдет боксерский турнир с участием российских боксеров Магомеда Курбанова, Михаила Алексеева, Гасана Гимбатова и других.

Рой Джонс-младший в 2015 году получил паспорт гражданина РФ. В настоящий момент боксер продолжает спортивную карьеру.