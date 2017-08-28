ПКР провел антидопинговый семинар в Сочи для сборных России по лыжным гонкам и биатлону

ТАСС, 28 августа. Паралимпийский комитет России (ПКР) в Сочи провел антидопинговый семинар для членов сборных команд России по лыжным гонкам и биатлону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

На семинаре обсуждались виды нарушений антидопинговых правил, запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA), процедуры допинг-контроля и последствия приема запрещенных веществ для спортсменов и персонала. По итогам семинара 50 представителей сборных команд прошли тест и получили сертификаты.

Семинары для членов сборных команд России по паралимпийским видам спорта проводятся в целях реализации образовательной антидопинговой программы ПКР, разработанной в сотрудничестве с рабочей группой Международного паралимпийского комитета, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и независимыми экспертами WADA.

Для реализации данной программы ПКР совместно с независимыми международными экспертами WADA и специалистами РУСАДА подготовил 15 лекторов. С целью создания открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта, ПКР изготовил специальную пропагандистскую атрибутику, разместил в журнале "Паралимпийский спорт" справочную информацию по антидопинговому обеспечению спортсменов, работе "горячей линии" ПКР, проверке медицинских препаратов, дистанционной образовательной платформе РУСАДА.