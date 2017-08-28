Мужская сборная России по водному поло вышла в финал Универсиады

ТАСС, 28 августа. Российские ватерполисты победили команду Италии со счетом 11:9 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

В финале россияне сыграют с командой Сербии. В матче за третье место итальянцы встретятся с французами. Обе игры пройдут 30 августа.

Позднее в понедельник женская сборная России по водному поло сыграет с японками в матче за третье место.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко