Мужская сборная России по водному поло вышла в финал Универсиады

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ТАСС, 28 августа. Российские ватерполисты победили команду Италии со счетом 11:9 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.
В финале россияне сыграют с командой Сербии. В матче за третье место итальянцы встретятся с французами. Обе игры пройдут 30 августа.
Позднее в понедельник женская сборная России по водному поло сыграет с японками в матче за третье место.
Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко