Алиханов: перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛ

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КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Перед калининградским клубом "Балтика" стоит задача выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
"В начале месяца "Балтика" впервые за 18 лет возглавляла таблицу первого дивизиона. Вчера мы выиграли очередной матч, сейчас команда идет на шестом месте. Мы ставим перед собой задачу выхода в премьер-лигу и сделаем все, чтобы это случилось уже в этом сезоне", - сказал Алиханов.
"В футболе не все зависит от бюджета", - добавил он.
"Балтика" не играла в высшем дивизионе российского футбола с 1998 года. В турнирной таблице Футбольной национальной лиги после 10 туров калиниградцы имеют в своем активе 17 очков - столько же, сколько идущие на шестом- седьмом местах "Волгарь" и "Спартак-2". "Балтика" уступает им только по дополнительным показателям и занимает восьмую строчку.