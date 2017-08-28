Алиханов: затраты на обслуживание стадиона "Калининград" составят до 220 млн рублей в год

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Обслуживание стадиона "Калининград" оценивается в 200-220 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Стадион "Калининград" строится на Октябрьском острове в центре города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ - декабрь 2017 года.

"Затраты на обслуживание стадиона оцениваются в 200-220 млн рублей в год. Это будет сильно зависеть от того, какие задачи мы поставим перед "Балтикой" и как сможем использовать этот стадион. Если команда выйдет в РФПЛ, то только от продажи прав на название стадиона можно закрыть половину затрат. Мы должны комплексно смотреть на этот вопрос", - сказал Алиханов, добавив, что уже существует несколько предложений о покупке названия арены.

В текущем сезоне калининградская "Балтика" выступает в Футбольной национальной лиге - втором по силе дивизионе российского футбола.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.