Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алиханов: затраты на обслуживание стадиона "Калининград" составят до 220 млн рублей в год

Спорт
28 августа, 15:16 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, августа. /ТАСС

Врио губернатора Калининградской области заявил, что уже существует несколько предложений о покупке названия арены

Поделиться
Материал из 1 страницы
Строительство стадиона "Калининград"

Строительство стадиона "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Обслуживание стадиона "Калининград" оценивается в 200-220 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Смотрите также

Первый тестовый матч на стадионе "Калининград" пройдет в марте

Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018

Стадион "Калининград" строится на Октябрьском острове в центре города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ - декабрь 2017 года.

"Затраты на обслуживание стадиона оцениваются в 200-220 млн рублей в год. Это будет сильно зависеть от того, какие задачи мы поставим перед "Балтикой" и как сможем использовать этот стадион. Если команда выйдет в РФПЛ, то только от продажи прав на название стадиона можно закрыть половину затрат. Мы должны комплексно смотреть на этот вопрос", - сказал Алиханов, добавив, что уже существует несколько предложений о покупке названия арены.

В текущем сезоне калининградская "Балтика" выступает в Футбольной национальной лиге - втором по силе дивизионе российского футбола.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама