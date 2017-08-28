Российская легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на четыре года за допинг

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ТАСС, 28 августа. Легкоатлетка Светлана Васильева, специализирующаяся в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Легкоатлетка обвиняется в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда от 4 августа 2017 года. Отмечается, что все результаты 25-летней спортсменки с 18 октября 2011 года по 14 июля 2013 года и с 24 мая 2016 года по 12 декабря 2016 года подлежат аннулированию.
Васильева является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Также на ее счету - третье место на Кубке Европы 2015 года.