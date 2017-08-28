Российские гимнастки завоевали бронзу Универсиады в групповом многоборье

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ТАСС, 28 августа. Сборная России по художественной гимнастике стала бронзовым призером Универсиады в групповом многоборье. Соревнования проходят в Тайбэе.
Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова заработали 31,350 балла. Первое место заняла сборная Украины (33,550). Второй стала команда Тайваня (32,000).
Всего в активе сборной России теперь 77 медалей - 18 золотых, 25 серебряных, 34 бронзовые. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой позиции располагается сборная Японии (31-20-29), на второй - команда Южной Кореи (27-18-26), на третью - сборная Тайваня (18-29-26).
Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко