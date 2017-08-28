Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, предупредив об этом руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле 2017 года. Об этом ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки.

"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии, - рассказала мать фигуристки. - Мы благодарны компании "Телеспорт", что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной".

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.