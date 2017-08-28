Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала от олимпийской чемпионки Сочи в командном турнире Юлии Липницкой документов о завершении спортивной карьеры. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.
В понедельник мать 19-летней Липницкой рассказала ТАСС, что спортсменка объявила о завершении карьеры, о чем она сообщила федерации еще в апреле.
"Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры", - сказал Горшков.
Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.