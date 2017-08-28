Атаманенко: реклама на форме "Спартака" поможет соответствовать финансовому fair play

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Количество рекламы на форме футбольного клуба "Спартак" поможет клубу соответствовать правилам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

"Следует учитывать важный момент - наш клуб участвует в еврокубках, поэтому форма команды, и футболка прежде всего, является очень важным рекламным инвентарем с точки зрения продвижения брендов наших партнеров и оценки УЕФА на соответствие финансовому fair play. Нам приходится принимать комплексные решения при размещении брендов наших партнеров. Именно этим комплексным решением вызвано количество рекламы на форме", - сказал Атаманенко.

"Если говорить о количестве рекламы на футболке, мне кажется, что хуже, когда на футболке совсем нет рекламы из- за отсутствия у клуба спонсоров или спонсор только один. В нашем случае популярность клуба и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами, по их привлечению и удержанию. Мы понимаем, что нужно сохранять баланс по количеству рекламы. Следует отметить, что у нас продан весь рекламный инвентарь, в том числе это касается и мест для рекламы на экипировке спортсменов", - отметил коммерческий директор "Спартака".

По словам Атаманенко, еще рано говорить о том, насколько новая форма команды стала популярна среди болельщиков. "Измеряемым показателем популярности могут быть только результаты продаж, поэтому давайте дождемся хотя бы половины сезона, а потом посмотрим. Рано подводить итоги, но пока продажи, которые генерируются отделом торговых операций, в том числе футболок, - соответствуют нашим планам. А публикации о потере клубом крупных сумм, выражающихся десятками миллионов евро, из-за позднего выпуска атрибутики и формы ничего, кроме улыбки, вызывать не могут", - сказал Атаманенко.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила для европейских футбольных клубов вступили в силу с сезона-2014/15. Согласно правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают.

Из российских клубов наиболее жестко было наказано московское "Динамо", это произошло в 2015 году. Основной претензией УЕФА было превышение рыночной стоимости контракта, заключенного между "Динамо" и банком ВТБ, который по факту являлся владельцем клуба. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн, а, согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен превышать €45 млн.

"Спартак" работает над развитием интернет-продаж

Атаманенко отметил, что в ближайшее время у клуба нет планов по открытию новых фирменных магазинов в Москве и других российских городах.

"На данный момент мы видим хороший потенциал, прежде всего, в развитии интернет-продаж, в связи с этим работаем над интеграцией магазина в клубное мобильное приложение, которое уже очень скоро начнем широко анонсировать во всех клубных каналах коммуникаций. Это будет единое приложение клуба, в котором, в том числе, будет не переход на мобильную версию сайтов store и tickets, а именно бесшовная интеграция интернет-магазина и билетов", - сказал Атаманенко.

"Также ведем работу над интеграцией нашего интернет- магазина в крупные интернет площадки, над расширением географии доставки, услугами по персонализации товара, улучшением возможности получения заказанного в интернет магазине товара в день матча на стадионе. Поэтому, если говорить о конкретных планах на этот сезон в части отдела торговых операций, то они связаны с развитием интернет- продаж, открытие же новых оффлайн точек продаж на этот сезон не предусмотрено", - отметил собеседник ТАСС.