Авербух: последние результаты повлияли на решение фигуристки Липницкой завершить карьеру

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заявление фигуристки Юлии Липницкой о завершении карьеры было ожидаемым в связи с ее последними результатами. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух.
В понедельник мать олимпийской чемпионки Сочи в командном турнире рассказала ТАСС, что спортсменка объявила о завершении карьеры, о чем она сообщила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле.
"Очень грустно, потому что у Юлии Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к ее выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает ее катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть и особенно это проявилось на Олимпиаде, - сказал Авербух. - Жаль, что это не получило развития - сыграла роль и техническая сторона вопроса. Думаю, что требования тренеров столкнулись с собственными амбициями, и мы получили такой финал, который был ожидаем: после Олимпиады Юлия ни разу не попала, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира".
Ранее президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что федерация пока не получала от 19-летней Липницкой заявления о завершении карьеры.