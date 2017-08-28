Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснуть

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи Юлия Липницкая была звездой фигурного катания, а звездам свойственно рано гаснуть. Такое мнение ТАСС высказала самый успешный тренер в истории фигурного катания Татьяна Тарасова, комментируя окончание карьеры 19-летней спортсменки.

В понедельник мать Липницкой сообщила ТАСС, что спортсменка завершила карьеру. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, в свою очередь, рассказал, что организация еще не получила от фигуристки документов о завершении спортивной карьеры.

"Юлия - звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", - сказала Тарасова.

"Это [окончание карьеры Липницкой] никак не повлияет на развитие фигурного катания в России. Это ее жизнь, она приняла такое решение и, на мой взгляд, абсолютно правильное. Она блеснула всеми своими гранями, она звезда сочинской Олимпиады, мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир как девочку в красном пальто. Она всех осчастливила и ее все осчастливили", - добавила она.

Помимо олимпийского золота в командном турнире, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран- при 2013 года.