Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на очередном заседании в понедельник выбрал кандидата на пост генерального директора РУСАДА. Об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Заседание наблюдательного совета началось в 11 утра по московскому времени.