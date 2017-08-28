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Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организации

Спорт
28 августа, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Заседание наблюдательного совета состоялось в понедельник

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Здание РУСАДА

Здание РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на очередном заседании в понедельник выбрал кандидата на пост генерального директора РУСАДА. Об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Заседание наблюдательного совета началось в 11 утра по московскому времени.

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