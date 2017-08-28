Набсовет РУСАДА утвердил состав комитета по терапевтическим исключениям

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в понедельник утвердил состав нового комитета организации по выдаче разрешений на терапевтическое использование спортсменами в случае необходимости лекарств из списка запрещенных препаратов (TUE). Об этом сообщил журналистам руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член набсовета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Главой комитета стала Виктория Бадтиева.

РУСАДА уже отобрало квалифицированных кандидатов в комитет по выдаче разрешений на терапевтическое использование, все его члены должны будут также пройти профессиональную подготовку. Утверждение состава нового комитета является одним из оставшихся критериев восстановления РУСАДА.

Также члены наблюдательного совета рассмотрели положение о Комитете по терапевтическому использованию и ряд других вопросов по реализации дорожной карты, которую составила для РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство.

Спортсмены для своего лечения могут применять необходимые лекарственные препараты, заранее получив разрешение на их терапевтическое использование от международной федерации или Комитета по терапевтическому использованию. При положительном результате тестирования учитывается разрешение на терапевтическое использование. Если доказано, что положительный результат тестирования вызван терапевтическим использованием, то по отношению к спортсмену санкции не применяются. Разрешение на терапевтическое использование всегда выдается на строго определенный период, терапевтическое разрешение выдается только по состоянию здоровья и не должно вести к улучшению результатов спортсмена.