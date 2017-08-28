Российские волейболистки стали чемпионками Универсиады в Тайбэе

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ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в финальном матче Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 3-1.
Российские волейболистки стали победителями Студенческих игр третий раз подряд. В матче за бронзу команда Тайваня уступила сборной Украине (1-3).
Мужская сборная России по волейболу также вышла в финал соревнований в Тайбэе и проведет финальный матч против команды Ирана во вторник.
Всего в активе сборной России теперь 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. Россияне вышли на третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-21-30). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-29).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко