Российские волейболистки стали чемпионками Универсиады в Тайбэе

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в финальном матче Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 3-1.

Российские волейболистки стали победителями Студенческих игр третий раз подряд. В матче за бронзу команда Тайваня уступила сборной Украине (1-3).

Мужская сборная России по волейболу также вышла в финал соревнований в Тайбэе и проведет финальный матч против команды Ирана во вторник.

Всего в активе сборной России теперь 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. Россияне вышли на третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-21-30). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-29).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко