В Ульяновской области разработают проект по работе со спортивными болельщиками

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УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области разработают региональный проект по формированию культуры спортивных болельщиков и представят его на форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске в начале 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
"Мы должны по-новому подойти к работе со зрителями на мероприятиях. Считаю, что пришло время разработать и приступить к реализации регионального проекта по формированию культуры поддержки спорта со стороны болельщиков", - приводит пресс-служба слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Власти региона намерены также возродить институт инструкторов-методистов. По мнению губернатора, это будет способствовать продвижению культуры болельщиков и популяризации здорового образа жизни среди населения, сообщает пресс-служба.
По словам вице-премьера региона Сергея Кузьмина, в области есть ряд предложений по формированию проекта по работе с болельщиками. Основной целью реализации проекта, как отметил Кузьмин, является вовлечение молодежи и студентов в работу по формированию культуры взаимоуважения в среде болельщиков, повышение престижа здорового образа жизни и приобщение молодежи к участию в спортивных проектах.
Идеи, которые войдут в региональный проект, будут представлены на международном форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске с 31 января по 2 февраля 2018 года. Форум станет площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли. По информации областного Министерства физкультуры и спорта, одним из его мероприятий станет заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, и в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, особое внимание на заседании будет уделено сессии, посвященной работе с болельщиками на крупных спортивных мероприятиях.