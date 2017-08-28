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Мишин: Липницкая открыла "окно в Европу" для российского женского одиночного катания

Спорт
28 августа, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее в понедельник мать 19-летней Липницкой рассказала ТАСС, что фигуристка завершила карьеру

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая была одной из спортсменок, прорубивших "окно в Европу" для российского женского фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Алексей Мишин.

Ранее в понедельник мать 19-летней Липницкой рассказала ТАСС, что фигуристка завершила карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле.

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Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру

"Я добрыми словами хочу поблагодарить Юлию Липницкую за то, что она сделала для нашего фигурного катания. Она была одной из тех девочек, которые открывали "окно в Европу" для нашего фигурного катания, - сказал Мишин. - С другой стороны, к этому надо относиться спокойно - нужно пожелать Юле счастливой жизни и самых добрых пожеланий. Она молодая девушка, ей предстоит большая и интересная жизнь".

При этом собеседник агентства не исключил, что Липницкая еще может вернуться в спорт. "Евгений Плющенко и Елизавета Тухтамышева, которые раньше тоже испытывали определенный кризис, потом взмывали на верхние ступеньки пьедестала почета", - отметил специалист.

Ранее СМИ сообщили со слов Плющенко, что еще одна олимпийская чемпионка Сочи, завоевавшая золото в женском одиночном катании, Аделина Сотникова, пропустит сезон-2017/18. "В моей практике были такие примеры. Помню, когда Урманов выиграл Олимпийские игры, следующие годы были сложными для него. Дело здесь не в том, что спортсмен становится подверженным "медным трубам", а в том, что он подходит к такому рубежу, преодолеть который трудно", - сказал Мишин.

На счету Липницкой также серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, серебро финала Гран-при 2013 года.

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