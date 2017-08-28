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Почему Юлия Липницкая завершила карьеру

Спорт
28 августа, 17:29 UTC+3

ТАСС рассказывает о карьере фигуристки после ее триумфального выступления на Олимпиаде в Сочи и о том, что послужило причиной решения уйти из спорта

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Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Станислав Красильников/ТАСC

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи фигуристка Юлия Липницкая приняла решение о завершении карьеры. По словам экспертов, опрошенных ТАСС, это не было спонтанным решением. К этому вело все развитие карьеры юной спортсменки.

Девочка в красном пальто

В 2014 году Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Она выступила с программой на музыку из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Выступление девочки в красном пальто стало откровением как для специалистов, так и для тех, кто никакого отношения к фигурному катанию не имел. В их числе и сам создатель "Списка Шиндлера" — Спилберг, который после выступления россиянки рассказал ей в письме — прокат смотрели всей семьей со слезами на глазах. 

Только на официальном олимпийском канале на YouTube ролик с ее программой, поставленной известным российским хореографом-постановщиком Ильей Авербухом, просмотрели более шести миллионов пользователей. 

В личном турнире у спортсменки все сложилось не лучшим образом — допустив ошибки в короткой программе, Липницкая стала пятой, в произвольной — шестой. Выступление на Олимпиаде спортсменка завершила на пятом итоговом месте, что не помешало ей стать лицом Игр в Сочи и одной из самых любимых в России и уважаемых в мире спортсменок. 

Проблемы роста и старые травмы

После Игр Липницкой пришлось непросто — ее организм "одарил" хозяйку всеми проблемами роста. 

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Ее начали преследовать неудачи. Достаточно сказать, что на послеолимпийском чемпионате России 2015 года она стала лишь девятой, даже не попав в состав сборной на чемпионат Европы. Пьедестал чемпионата тогда заняли одни россиянки — Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая.

В ноябре 2015 года спортсменка принимает решение о смене тренера, уйдя от Тутберидзе к олимпийскому чемпиону Лиллехаммера Алексею Урманову и переехав из Москвы в Сочи. Быстрого прогресса, к сожалению, не случилось. На чемпионате России 2016 года спортсменка была седьмой, войдя в состав сборной на чемпионат Европы только в качестве запасной.

Предолимпийский сезон также не подарил спортсменке больших успехов — выиграв короткую программу на стартовом турнире в Братиславе, фигуристка почувствовала боль обострившейся травмы. Затем — пропущенный этап серии Гран-при в Чикаго и московский Гран-при, где из-за боли ей пришлось остановить выступление в произвольной программе. 

Борьба с лишним весом и ухудшение здоровья

Догадок, что могло произойти, была масса. Но известный российский тренер Татьяна Тарасова предположила в беседе с корреспондентом ТАСС: похоже, проблемы связаны с похудением спортсменки и, как следствие, с недостатком важнейших для организма калия и магния.

Постоянная борьба спортсменки с лишним весом привела к тому, что Липницкая была вынуждена пройти курс лечения от анорексии. После неудачи на московском этапе Гран-при спортсменка практически пропала из публичного пространства, изредка размещая посты на своих страницах в социальных сетях.

В декабре, практически накануне старта чемпионата России, Липницкая упала по дороге с тренировки, после чего было принято решение о пропуске фигуристкой чемпионата России, отборочного старта к чемпионату Европы в Остраве.

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"Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие — и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", — прокомментировала Тарасова решение фигуристки завершить карьеру.

В свою очередь Илья Авербух так отреагировал на новость: "Очень грустно, потому что у Юлии Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к ее выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает ее катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть, и особенно это проявилось на Олимпиаде, — сказал Авербух. — Жаль, что это не получило развития — сыграла роль и техническая сторона вопроса. Думаю, что требования тренеров столкнулись с собственными амбициями, и мы получили такой финал, который был ожидаем: после Олимпиады Юлия ни разу не попала, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира".

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