"Партизан" подтвердил подписание контракт с бывшим футболистом ЦСКА Тошичем

ТАСС, 28 августа. Сербский футбольный клуб "Партизан" объявил о подписании контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Зораном Тошичем. Об этом сообщает пресс-служба "Партизана".

Zoran Tošic ponovo u dresu #FKP

Ugovor potpisan na tri god

Dobro došao!

Welcome!

Willkommen!

Добро пожаловать! pic.twitter.com/esHlOe694Q — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 28, 2017

Ранее Тошич в интервью сербскому изданию "Спорт" сообщил, что продолжит карьеру именно в "Партизане".

Соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано на три года. Тошич будет выступать под седьмым номером.

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Футболист также выступал за сербские "Пролетер" (2004-06), "Банат" (2006-07), "Партизан" (2007-09), английский "Манчестер Юнайтед" (2009-10).