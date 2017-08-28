Хоккеист "Детройта" Атанасиу может перейти в один из топ-клубов КХЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Андреас Атанасиу может провести следующий сезон в одном из ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил представитель 23-летнего игрока Шуми Бабаев.

В сезоне-2016/17 НХЛ Атанасиу провел 64 матча за "Детройт" и набрал 28 очков (18 шайб + 11 передач). Сейчас он является ограниченно свободным агентом, о новом контракте с "Детройтом" форвард пока не договорился.

"Атанасиу может провести следующий сезон в одном из клубов КХЛ. Переход может состояться в ближайшие дни. Не буду раскрывать, какой именно клуб может подписать Атанасиу, но могу заверить, что это будет команда с приставкой "топ". Сейчас вопрос заключается в том, готов ли Андреас к переезду в Россию и будет ли у него достаточное время игровой практики в новом клубе", - сказал Бабаев.

"Возможный уход хоккеиста связан с зарплатной ведомостью "Детройта" и в случае, если клуб не сможет освободить место под Андреаса, то нападающий перейдет в КХЛ", - добавил Бабаев.