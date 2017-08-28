Претендентский боксерский бой за титул IBF Пономарев - Окампо пройдет 31 октября в США

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Константин Пономарев 31 октября в США проведет поединок против мексиканца Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусредней весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.

"Контракт на бой подписан, он пройдет 31 октября в США", - сказал Васильев.

Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс, победивший британца Келла Брука 27 мая.

Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым. На его счету 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Окампо 21 победа (12 нокаутом) и ни одного поражения.