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Претендентский боксерский бой за титул IBF Пономарев - Окампо пройдет 31 октября в США

Спорт
28 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Константин Пономарев 31 октября в США проведет поединок против мексиканца Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусредней весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.

"Контракт на бой подписан, он пройдет 31 октября в США", - сказал Васильев.

Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс, победивший британца Келла Брука 27 мая.

Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым. На его счету 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Окампо 21 победа (12 нокаутом) и ни одного поражения.

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