Путин пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдо

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БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал венгерскому премьеру Виктору Орбану провести теоретическое занятие по дзюдо. В понедельник в Будапеште стартовал чемпионат мира по этому виду единоборств.
"Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", - пошутил Путин в начале беседы с Орбаном. "Я пытаюсь учиться", - ответил венгерский премьер. "Я расскажу теорию", - пообещал российский президент. Премьер Венгрии назвал огромной честью для страны проведение чемпионата мира по дзюдо. "Очень популярный вид спорта, между прочим", - заметил в ответ Путин.
По словам Орбана, в Венгрии выпущен ряд книг по обучению дзюдо. "Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя о дзюдо - чему можно научиться", - сказал Орбан Путину. "Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей", - ответил российский лидер.
Позже президент России посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо. Он сел на одну из трибун рядом с Орбаном. Также на трибуне находится президент Монголии Халтмагийин Баттулга. Путин посмотрел схватку россиянки Ирины Долговой и спортсменки из Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах в поединке за бронзовую награду в весовой категории до 48 килограммов. Россиянка потерпела поражение.