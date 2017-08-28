Энергетики приступили к прокладке линий электроснабжения стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнерго" приступила к прокладке кабельных линий электроснабжения стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский в Калининграде от подстанции "Береговая". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Энергетики прокладывают 8 километров кабельных линий напряжением 10 киловольт и строят два распределительных пункта, от которых будет непосредственно подключена электроустановка нового стадиона. Накануне от подстанции "Береговая" до одного из распределительных пунктов, который уже смонтирован, энергетики проложили 400 метров кабеля", - говорится в сообщении.

Кабельные линии также монтируют от двух действующих распределительных пунктов к строящимся, чтобы обеспечить резервное питание энергообъектов стадиона на случай технологических нарушений.

Подстанция "Береговая", которая обеспечит электроснабжение главного стадиона и сопутствующей инфраструктуры, будет подключена по кабельным линиям 110 киловольт, общей протяженностью 1,8 км. Энергетики уже смонтировали 1,3 км. Оставшаяся часть кабельных линий будет проложена под водой по реке Преголя. Эти работы планируется начать 30 августа.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Калининград примет четыре матча группового этапа.